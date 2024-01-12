12 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 688 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 688 RUSSIAN AGRESSION

12 січня відзначають Всесвітній день доньки.

В Україні - День українського політв'язня, в Індії - Національний день молоді, у США - Національний день фармацевта, у Вельсі - Переддень Старого Нового року, у Шотландії - Старий Новий рік.

Православна церква вшановує пам'ять святої Тетяни Римської.

День українського політв'язня

День українського політв'язня - відзначається в Україні щорічно 12 січня.

12-14 січня 1972 року було майже одночасно заарештовано всіх відомих українських дисидентів-шістдесятників, зокрема, у Києві - Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Василя Стуса, Леоніда Плюща, Зіновія Антонюка, Івана Дзюбу; у Львові - В'ячеслава Чорновола, Михайла Осадчого, Івана Геля, Стефанію Шабатуру, Ірину Стасову-Калинець, трохи згодом - Ігоря Калинця та інших.

Їх обвинуватили в антирадянській агітації та пропаганді. Майже всі вони отримали максимальний термін - сім років ув'язнення в таборах суворого режиму і п'ять років заслання. Їх етапували до Мордовії та Пермської області Росії, потім до Сибіру та Казахстану.

1974 року В'ячеслав Чорновіл звернувся із заявою до голови президії Верховної Ради УРСР. У ній повідомлялося, що, від 12 січня 1972 року (дня його арешту та початку широких репресій проти шістдесятників в українському літературно-громадському житті), він щороку, як в ув'язненні, так і після, відзначатиме одноденним голодуванням до справедливого перегляду його та інших аналогічних справ.

Сьогодні, під час повномасштабної війни на території нашої держави, словосполучення "українські політв'язні" знову стало частиною порядку денного для України.

Росія утримує у в'язницях тисячі українців. Вони піддаються фізичним і психологічним тортурам. Але придушити вільний український дух, який відроджується і стає міцнішим, їй не вдасться.

Ще цього дня:

1932 - Гетті Каравей стала першою жінкою, обраною до Сенату США;

1938 - Німецький археолог Вільгельм Кеніг під час розкопок під Багдадом виявив предмет, який виявився найдавнішою батареєю з гальванічних елементів;

1939 - У Хусті відбулися установчі збори "Товариства греко-католицьких священиків". Ця організація духовенства поклала своїм завданням працювати над "поглибленням українського національного духу, займатися освітянською та господарською роботою серед карпатсько-українського народу". Окремою резолюцією молоді священики засудили "мадярофільство старої генерації". Головою товариства обрано о. Ю. Станинця, відомого під письменницьким псевдонімом "Зореслав";

1939 - У Полтаві почали курсувати перші шість таксі;

1942 - Рейхскомісар України Е. Кох видав директиву про умови відкриття початкових шкіл. Навчанням охоплювалися діти віком до 11 років. Але школу дозволялося відкрити за дотримання певних умов, зокрема: наявності палива, відсутності небезпеки розповсюдження інфекційних захворювань, достатньої кількості благонадійних учителів, відсутності необхідності використання шкільних будинків для інших необхідних цілей. Запроваджувалася українська мова навчання. Заборонялося використовувати радянські підручники, посібники, плани, програми;

1954 - В австрійській провінції Форарльберг унаслідок сходження лавини загинули 200 людей. Через 9 годин друга лавина поховала під собою ще 115 осіб;

1964 - Римський Папа Павло VI призначив митрополита Йосипа Сліпого членом конгрегації для Східної церкви;

1965 - Мер міста Торонто (Канада) підписав прокламацію про проголошення 22 січня Днем української незалежності;

1967 - Уперше кріоноване тіло людини - професора психології Університету Каліфорнії Джеймса Бедфорда;

1990 - Нова влада Румунії першою з країн Східного блоку та колишніх членів Організації Варшавського договору заборонила комуністичну партію; її майно націоналізовано 18 січня;

1990 - Розпочався семиденний погром вірмен у столиці Азербайджанської РСР Баку;

1998 - 19 країн - членів Євросоюзу підписали протокол про заборону клонування людини;

2004 - Найбільше (на той час) у світі круїзне судно "Queen Mary 2" вирушило у своє перше плавання через Атлантичний океан;

2007 - Китай збив власний метеорологічний супутник, здійснивши, таким чином, перше застосування зброї в космосі за останні двадцять років;

2008 - Створено кримськотатарську вікіпедію.

Церковне свято

12 січня - день пам'яті святої мучениці Тетяни, яка жила в III столітті в Римі. Вона походила з багатої сім'ї, її батьки були християнами і доньку також виховали в цій вірі. Коли дівчина досягла повноліття, то прийняла рішення відмовитися від заміжжя і присвятити себе служінню церкві. Незабаром за доброчесне життя її поставили дияконисою.

Одного разу язичники схопили Тетяну і привели до храму Аполлона - там вони примушували її вклонитися статуї бога. Тетяна ж стала молитися до Ісуса, і тієї ж миті стався землетрус, який обвалив частину храму. Під час молитви Тетяни статуї язичницьких богів руйнувалися тричі, дівчину піддавали тортурам, але ті або не завдавали їй шкоди, або ж рани гоїлися за ніч. Під час одних із таких тортур Тетяна почала молитися до Бога, і Він відправив до її мучителів чотирьох янголів - після цього кати увірували в Христа. Інші гонителі, злякавшись, засудили мученицю до страти - разом із нею стратили і її батька.

Іменини: Макар, Петро, Сава, Тетяна.