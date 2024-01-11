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21:28 11.01.2024

Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

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Росія б'є по містах, щоб люди їх покинули - Зеленський

Масові обстріли великих міст російськими військами викликані прагненням, щоб цивільне населення покинуло їх, після чого їх можна буде повністю зруйнувати, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Вони можуть зруйнувати все в місті чи селі і тоді заходять. У великих містах люди залишилися. Вони залякують, але повністю зруйнувати місто вони не можуть, тому що бояться, що це буде ще одна Буча, ще один геноцид. Помилка, як вони вважають", - сказав він на пресконференції в Ризі в четвер.

"Вони б'ють по містах, щоб люди тікали, потім зруйнувати все і заходити", - додав він.

За словами президента, "якщо ми розблокуємо небо - Україна піде вперед. Якщо ні - будемо там, де перебуваємо".

Зеленський зазначив, що в Росії можуть бути призвані у війська "ще 300 тисяч зеків". "І це багато. І друге - вони тиснуть на молодих чоловіків на тимчасово окупованих територіях і їх мобілізують. Цих людей ніхто рахувати не буде. Для них важливо, щоб менше трупів поверталися на територію Росії", - сказав він.

"Вони будуть наступати. Приблизно зрозуміло, чого вони хочуть - тактичних перемог перед виборами і готуватися для чогось глобального і масового після них", - зазначив він.

 

 

Теги: #рф #атаки #міста

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