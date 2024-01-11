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21:04 11.01.2024

США вимагають від Ірану негайно звільнити затриманий танкер і його екіпаж

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США вимагають від Ірану негайно звільнити затриманий танкер і його екіпаж

Вашингтон закликав Іран негайно звільнити затриманий в Оманській затоці танкер і його екіпаж, заявив у четвер представник Держдепу США Ведант Патель.

"Іранська влада має негайно звільнити судно і його екіпаж", - сказав він на брифінгу.

За його словами, це "незаконне захоплення комерційного судна". Він додав, що подібні "дії з боку Тегерана або підтримувані Іраном" спрямовані на те, щоб "порушити міжнародну торгівлю".

Раніше повідомлялося, що танкер St. Nikolas, на борт якого проникли люди у військовій формі, у четвер змінив курс біля берегів Оману і попрямував до Ірану в бік порту Джаск.

Командування ВМС Ірану пізніше підтвердило факт затримання судна.

Танкер, яким володіє грецька судноплавна компанія Empire Navigation, перевозив іракську нафту і прямував маршрутом із Басри (Ірак) до Туреччини через Суецький канал. Судно зафрахтувала турецька компанія Tupras. При цьому іранська сторона, як зазначає "Мехр", називає танкер "американським".

Раніше танкер носив назву Suez Rajan, і за версією США, перевозив іранську нафту в порушення американських санкцій. У підсумку, за інформацією "Аль-Джазіри", суперечку між американським Мін'юстом і компанією-власником вдалося залагодити 2023 року, відвантаживши США 1 млн барелів іранської нафти, яку конфіскували. У відповідь на перехоплення Suez Rajan Іран захоплював танкер, який віз нафту з Кувейту для американської енергетичної компанії Chevron.

 

 

Теги: #сша #танкер #держдеп #іран

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