Генштаб ЗСУ: На авдіївському напрямку за добу відбито 25 атак ворога

Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень, найактивнішими наступальні дії російських військ були на авдіївському напрямку - там відбито 25 атак ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 четверга.

"Загалом упродовж доби ворог завдав 3 авіаційних удари та здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з інформації Генштабу, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 115 населених пунктів України.

Повідомляється, що на волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін.

"На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та на схід від Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області", - інформує Генштаб.

"На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак у районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ. На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі на захід від Вербового Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене становище.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку артилерійського обстрілу противника зазнали: Берислав, Херсон, Станіслав Херсонської області та Солончаки Миколаївської області, також противник здійснив обстріл із реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів: Тягинка, Іванівка, Кринки, Велетенське Херсонської області.

Як зазначає Генштаб, "ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат".