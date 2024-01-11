Події

19:09 11.01.2024

У США побудовано тисячний винищувач п'ятого покоління F-35

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У США побудовано тисячний винищувач п'ятого покоління F-35

Американська корпорація Lockheed Martin завершила будівництво тисячного винищувача п'ятого покоління F-35, повідомило видання The War Zone.

Однак останні партії літака в новій модифікації поки що не будуть поставлені замовникам. Вони очікують встановлення нового обладнання Tech Refresh-3 (TR-3) і програмного забезпечення Block 4, яке належить завершити до середини поточного року.

При цьому в рамах модернізації всіх F-35 проводяться роботи з удосконалення двигунів Pratt & Whitney F135, які використовуються на всіх версіях винищувача.

Станом на початок січня винищувачі F-35 у США і країнах-одержувачах налітали понад 773 тис. годин, для них підготовлено понад 2280 пілотів і 15,4 тис. фахівців з технічного обслуговування в 14 льотних службах по всьому світу. Ці літаки вже здійснили понад 469 тис. вильотів.

Наразі вони розміщені або можуть розміщуватися на 32 базах і 11 авіаносних кораблях США та їхніх союзників. У міжнародній програмі Joint Strike Fighter (JSF) з виробництва винищувачів беруть участь 17 країн.

F-35 Lightning II - сімейство малопомітних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників, розроблене американською компанією Lockheed Martin у трьох варіантах: F-35A наземний винищувач зі звичайним злетом і посадкою для ВПС, F-35B винищувач із коротким злетом і вертикальною посадкою і F-35C палубний винищувач для ВМС.

 

 

Теги: #сша #виробництво #f35 #винищувач

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