Україна докладе максимум зусиль, щоб у 2024 р. створити з партнерами новий оборонний арсенал Європи, - Зеленський

Європа потребує значно продуктивнішої роботи своїх оборонних секторів, тож Україна докладе максимум зусиль, щоб створити з партнерами у 2024 році новий європейський військово-виробничий арсенал, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми в Європі, всі в Європі - від заходу до сходу, з півночі до півдня потребуємо значно продуктивнішої роботи оборонних секторів наших держав. Європа має навчитися бути самодостатньою у своєму захисті – хоч би чим погрожувала Росія і хоч би який аспект нашого життя Росія зробила своєю мішенню", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Латвії в Ризі в четвер.

"Європа повинна вміти відповісти, вона має право захищатися. Україна цього року докладе максимум зусиль з усіма партнерами, щоб створити новий арсенал Європи - виробниче співробітництво такого рівня, яке згодом забезпечить уже сам факт свого існування, свою роботу, свої результати та недопущення російської агресії проти Європи", - додав він.

За словами Зеленського, "Росія зважає тільки на силу, й нам усім у Європі потрібна саме така сила".

Він також додав, що слід і надалі продовжувати спільну роботу з партнерами щодо санкцій проти РФ, блокувати схеми обходження санкцій, а також зберігати консолідовану позицію Європи щодо відмови від російських енергоресурсів.

Президент України подякував латвійському лідеру за надання нового оборонного пакета, до якого входять гаубиці, боєприпаси, вертольоти, протитанкова зброя, дрони тощо.