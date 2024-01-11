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18:32 11.01.2024

Україна докладе максимум зусиль, щоб у 2024 р. створити з партнерами новий оборонний арсенал Європи, - Зеленський

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Україна докладе максимум зусиль, щоб у 2024 р. створити з партнерами новий оборонний арсенал Європи, - Зеленський

Європа потребує значно продуктивнішої роботи своїх оборонних секторів, тож Україна докладе максимум зусиль, щоб створити з партнерами у 2024 році новий європейський військово-виробничий арсенал, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми в Європі, всі в Європі - від заходу до сходу, з півночі до півдня потребуємо значно продуктивнішої роботи оборонних секторів наших держав. Європа має навчитися бути самодостатньою у своєму захисті – хоч би чим погрожувала Росія і хоч би який аспект нашого життя Росія зробила своєю мішенню", - заявив Зеленський на пресконференції з президентом Латвії в Ризі в четвер.

"Європа повинна вміти відповісти, вона має право захищатися. Україна цього року докладе максимум зусиль з усіма партнерами, щоб створити новий арсенал Європи - виробниче співробітництво такого рівня, яке згодом забезпечить уже сам факт свого існування, свою роботу, свої результати та недопущення російської агресії проти Європи", - додав він.

За словами Зеленського, "Росія зважає тільки на силу, й нам усім у Європі потрібна саме така сила".

Він також додав, що слід і надалі продовжувати спільну роботу з партнерами щодо санкцій проти РФ, блокувати схеми обходження санкцій, а також зберігати консолідовану позицію Європи щодо відмови від російських енергоресурсів.

Президент України подякував латвійському лідеру за надання нового оборонного пакета, до якого входять гаубиці, боєприпаси, вертольоти, протитанкова зброя, дрони тощо.

Теги: #європа #оборонний

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