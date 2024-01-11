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16:17 11.01.2024

НАБУ і САП викрили схему заволодіння "Юнайтед Енерджі" е/е "Укренерго" та заподіяння збитків на понад 700 млн грн

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НАБУ і САП викрили схему заволодіння "Юнайтед Енерджі" е/е "Укренерго" та заподіяння збитків на понад 700 млн грн

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили схему заволодіння ТОВ "Юнайтед Енерджі" електроенергією НЕК "Укренерго" і легалізації отриманих від її продажу коштів, унаслідок якої шкода НЕК становила понад 716 млн грн.

Як описало ситуацію НАБУ у повідомленні в телеграм-каналі в четвер, у березні 2022 року "Юнайтед Енерджі" закупила в "Укренерго" е/е на суму понад 716 млн грн. Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а виручені кошти вивели на рахунки підконтрольної зарубіжної компанії. НАБУ стверджує, що гроші за поставлену е/е "Укренерго" так і не отримало, також НЕК було відмовлено в погашенні заборгованості банком-гарантом.

"Наразі про підозру повідомлено чотирьом особам: організатору схеми, директору департаменту "Укренерго", голові правління комерційного банку та директору приватної компанії", - наголошується в повідомленні.

Також НАБУ додало, що на кошти в сумі понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній накладено арешт.

При цьому бюро звертає увагу, що, незважаючи на наявну заборгованість "Юнайтед Енерджі" перед НЕК, керівник її відповідного департаменту не зупинив продаж е/е, а рішення про видачу гарантії голова правління банку ухвалила одноосібно і з порушенням процедури.

Як уточнили інтернет-порталу "Енергореформа" в "Укренерго", йдеться про колишнього співробітника компанії, який понад рік не працює в ній.

Як повідомлялося, 26 жовтня 2023 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала ТОВ "Юнайтед Енерджі" на 1 699,626 тис. грн за порушення законодавства у сфері функціонування ринку електроенергії та ліцензійних умов на ринках постачання і перепродажу е/е.

Крім того, у зв'язку з наявними ознаками маніпуляцій на ринку е/е з боку товариства та порушення конкурентного законодавства Нацкомісія ухвалила рішення направити відповідні матеріали до правоохоронних органів і Антимонопольного комітету України.

Теги: #набу #укренерго #юнайтед_энерджи

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