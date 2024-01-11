Кордон Фінляндії з РФ залишиться закритим до 11 лютого - МВС

Влада Фінляндії до 11 лютого продовжила закриття кордону з Росією, заявила глава фінського МВС Марі Рантанен.

"Фінляндія залишає закритим кордон із Росією до 11 лютого", - наводить Bloomberg слова Рантанен.

Вона додала, що влада ухвалила таке рішення "з метою захисту національної безпеки".

У листопаді 2023 року уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття всіх восьми пасажирських переходів на східному кордоні, мотивуючи це організованим російською стороною масовим пропуском до фінського кордону мігрантів із третіх країн.

Пізніше, 12 грудня було відкрито два переходи, але вже 14 грудня уряд знову закрив їх на один місяць "з міркувань безпеки". Отже, передбачалося, що переходи відкриють 14 січня.