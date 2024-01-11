У Семенівській громаді Чернігівської області російська ДРГ розстріляла місцевого жителя

Російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла автомобіль із цивільним чоловіком між селами Грем'ячка та Леонівка Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області, розповів начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко в коментарі "Суспільному".

За його словами, це сталося близько 5 ранку в середу на дорозі, що розташована за пів кілометра від кордону з РФ. "Була інформація від голови громади, що чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки й повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", - розповів Сергієнко.

За його словами, загиблий 1961 року народження, працював водієм шкільного автобуса в селі Костобобрів.

У пресслужбі оперативного командування "Північ" цю інформацію "Суспільному" не прокоментували.