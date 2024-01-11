Законопроєкт про мобілізацію Рада повертає в Кабмін - Арахамія

Законопроєкт про мобілізацію Рада повертає суб'єкту законодавчої ініціативи - Кабінету Міністрів України, повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував. Були присутні головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Головне питання - законопроект №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. За результатами наради законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції, напрацьовані на комітеті та в робочих групах", - написав Арахамія у телеграм-каналі в четвер.

Голова фракції нагадав, що парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорював законопроєкт у закритому режимі з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з інформацією, яка містить державну таємницю.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", - розповів Арахамія.

Він також наголосив, що всі політичні сили розуміють і підтримують необхідність мобілізації.