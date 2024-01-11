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11:01 11.01.2024

Іран розробив новий "Шахед" і близький до надання РФ балістичних ракет - ISW

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Іран розробив новий "Шахед" і близький до надання РФ балістичних ракет - ISW

Іран розробив нову модифікацію ударного безпілотного літального апарату "Шахед" для використання російськими військами проти України і близький до надання Росії балістичних ракет і систем класу "земля-земля", йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) за 10 січня.

"Іран розробив вибуховий і розвідувальний безпілотник Shahed-107 і запропонував РФ кілька одиниць за більш ніж $2 млн. Джерело повідомило, що "Шахед-107" має дальність дії до 1500 км і оснащений передавачем прямої відеотрансляції. Нещодавно ISW виявила повідомлення про те, що російські війська запустили проти України нову модель "Шахед-238", яка відрізняється від "Шахед-107", - йдеться в повідомленні.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив 4 січня, що російські чиновники продовжують зусилля із закупівлі балістичних ракет з Ірану.

За оцінками ISW, Росія, можливо, активізує зусилля із закупівлі балістичних ракет з-за кордону.

Водночас повідомляється, що комісар Європейського Союзу з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що ЄС зможе поставити Україні один мільйон снарядів до весни 2024 року, і що для ЄС "надзвичайно важливо" мати такі самі потужності з виробництва зброї, як і у РФ, і що ЄС може досягти цієї цілі протягом півтора-двох років.

Теги: #рф #іран #isw

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