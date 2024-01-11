Ізраїль продовжив посвідку на проживання для українців до кінця року

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення про продовження посвідки на проживання для громадян України, які перебувають в Ізраїлі, до кінця поточного 2024 року.

"Вітаємо рішення уряду Ізраїлю продовжити посвідку на проживання громадян України в Ізраїлі до кінця 2024 року! Це дуже щедре рішення, особливо у важкі часи, в яких перебуває Держава Ізраїль", - ідеться в повідомленні посольства України в Ізраїлі в соціальній мережі Х.

"Ми дуже цінуємо це рішення. Наші народи разом переживають найважчі часи, і, незважаючи на труднощі, ми відчуваємо підтримку ізраїльського народу", - зазначив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.