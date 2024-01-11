Сили оборони за добу ліквідували 830 окупантів

Сили оборони за добу знищили 830 окупантів, 12 танків, 22 бронемашини, 15 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО, одну крилату ракету, 22 одиниці авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 11.01.24 орієнтовно становлять: особового складу - близько 367620 (+830) осіб, танків - 6050 (+12) од., бойових броньованих машин - 11238 (+22) од., артилерійських систем - 8699 (+15) од., РСЗВ - 957 (+1) од., засобів ППО - 641 (+2) од., літаків - 329 (+0) од., гвинтокрилів - 324 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+0), крилатих ракет - 1806 (+1), кораблів - 23 (+0) од., підводних човнів - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 11596 (+21) од., спеціальної техніки - 1337 (+1)", - зазначено у зведенні.