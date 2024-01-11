Alaska і United скасовують більше рейсів, оскільки Boeing досліджує "проблему якості"

Авіакомпанія Alaska Airlines заявила в середу, що скасує всі польоти на літаках 737 MAX 9 до суботи, оскільки продовжує чекати на схвалення регулюючих органів на відновлення польотів після того, як вибух панелі салону, на думку Boeing, був викликаний "проблемою якості", повідомляє в четвер Reuters.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) в суботу приземлило 171 літак Boeing, оснащений тією самою панеллю після аварійної посадки, включно з 65 літаками MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines. Цей крок призвів до скасування близько 20% щоденного розкладу авіакомпанії, що базується в Сіетлі, протягом п'яти днів поспіль і 150 рейсів у четвер.

United Airlines, інший американський оператор 737 MAX 9, що має у своєму парку 79 літаків, заявила, що скасувала 167 рейсів у середу й очікує "значних" скасувань і в четвер.

Міністр транспорту США Піт Буттіджедж відмовився повідомити в середу, коли FAA може дозволити літакам відновити польоти, але заявив, що це відбудеться лише в разі безпеки.

"Єдиним міркуванням щодо термінів є безпека", - сказав Буттіджедж журналістам. "Поки воно не готове, воно не готове. Ніхто не може і не повинен квапити цей процес".

Генеральний директор Boeing Дейв Келхун повідомив CNBC у середу, що "прогалина в якості" була під питанням унаслідок декомпресії кабіни MAX 9, унаслідок якої в літаку, що перебував в експлуатації лише вісім тижнів, залишилася зяюча дірка, але існують додаткові ключові питання.

У вівторок компанія Boeing повідомила співробітникам, що отримані результати розглядаються як "проблема контролю якості", і в компанії Boeing та її постачальнику Spirit AeroSystems (SPR.N) тривають перевірки, повідомило раніше агентство Reuters.

Келхун сказав, що він розмовляв із Буттіджеджем і адміністратором FAA Майком Вітакером, щоб переконатися, що після п'ятничного інциденту не повториться зрив панелі кабіни на жодному MAX 9.

Alaska Airlines і United заявили в понеділок, що виявили незакріплені деталі на кількох літаках, що приземлилися, що викликало в галузевих експертів нову стурбованість із приводу того, як виготовляють найбільш продавану родину літаків Boeing.

Авіакомпаніям, як і раніше, потрібні переглянуті інструкції з огляду та технічного обслуговування від Boeing, які мають бути схвалені FAA, перш ніж вони зможуть знову розпочати польоти на літаках.

"Ми повернемо ці літаки в експлуатацію лише тоді, коли всі сумніви будуть повністю усунуті і всі вони відповідатимуть суворим стандартам FAA і Аляски", - заявили в Alaska Airlines.

Міжнародна асоціація машиністів (IAM), профспілка, що представляє робітників компанії Spirit, яка виробляє фюзеляжі, і заводу Boeing у Рентоні, штат Вашингтон, який виробляє 737, була призначена стороною в розслідуванні Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB), повідомив представник IAM. Про це повідомили в середу ввечері.

Spirit заявив у середу, що команда компанії тепер безпосередньо підтримує розслідування NTSB, додавши, що вона, як і раніше, "зосереджена на якості кожної конструкції літака, що залишає наші об'єкти". NTSB частково зосереджує увагу на тому, чи була правильно прикріплена відновлена панель кабіни, що відірвалася.

Міністр транспорту повідомив, що він також розмовляв із керівниками United і Alaska Airlines, і вони погодилися подбати про пасажирів, чиї рейси було скасовано через приземлення.

Раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 5 січня, на літаку Boeing 737 Max 9 авіакомпанії Alaska Airlines через сім хвилин після зльоту з Портленда, штат Орегон, лопнула панель фюзеляжу. Ніхто зі 171 пасажира і шести членів екіпажу не постраждав. Пілоти здійснили безпечну аварійну посадку.