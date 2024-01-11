Артеміда: У НАСА відкладають повернення польотів пілотованих екіпажів на Місяць

Астронавти космічного агентства США зможуть знову побувати на Місяці не раніше вересня 2026 року, що є відставанням на рік від раніше запланованої дати повернення людей на поверхню Місяця, яке відбулося востаннє 1972 року, повідомляє BBC у середу.

У НАСА заявляють, що затримка місії Артеміда III дасть змогу продовжити розвиток технологій. По суті, в агентства досі немає корабля, який міг би відправити астронавтів на Місяць, а також скафандрів, які вони могли б носити.

Оголошуючи про затримку, адміністратор агентства Білл Нельсон сказав, що безпека є вирішальним фактором у питанні вибору часу.

"Ми не полетимо, поки не будемо готові", - заявив він журналістам.

НАСА також відкладає на вересень 2025 року місію-попередницю, відому як Артеміда II. Це дасть змогу чотирьом астронавтам облетіти Місяць, не приземлившись. До сьогодні цей рейс значився в календарі на кінець цього року. Екіпаж у складі Джеремі Гансена, Крістіни Кох, Віктора Гловера і Ріда Вайзмана вже тренується.

Місія Артеміда I відбулася в листопаді 2022 року. Це була безпілотна демонстрація ракети SLS і капсули Оріон, яку НАСА використовуватиме для доставки астронавтів на місячну орбіту. Але тепер капсула вимагає встановлення системи життєзабезпечення, перш ніж квартет Артеміди II зможе піднятися на борт, і космічне агентство заявляє, що є побоювання з приводу електроніки в цій системі, яку тепер доведеться переглянути. Інженерам також потрібно більше часу, щоб зрозуміти поведінку і роботу теплового екрану, який захищає капсулу Оріон під час вогняного входу в атмосферу Землі наприкінці місії. Цей щит зазнав несподіваних втрат матеріалу під час повернення Артеміди I.

Але найбільшою проблемою НАСА в майбутньому, ймовірно, стане спусковий апарат Артеміда-III.

Його поставить компанія SpaceX підприємця Ілона Маска, і це буде версія величезного нового космічного корабля Starship, який зараз проходить випробування в Техасі.

Ідея полягає в тому, щоб астронавти перебралися на зореліт на місячній орбіті, а потім спустилися на ньому на поверхню Місяця. SpaceX необхідно не лише змусити новий апарат працювати належним чином, а й провести безпілотну демонстрацію на Місяці. І просто доставка Starship до Місяця вимагатиме від компанії спочатку дозаправити свій корабель на навколоземній орбіті - практика абсолютно нова.

Дійсно, може знадобитися 10 або більше запусків інших зорельотів, щоб заправити достатньо палива в один корабель над Землею, щоб він міг здійснити подорож на Місяць, а потім здійснити посадку.

Заступника адміністратора НАСА Джима Фрі запитали, чи реалістично думати, що вся ця технологія може бути вдосконалена до вересня 2026 року.

"Ми призначаємо дату (Артеміди III), яку ми встановили з нашими підрядниками на основі технічних планів, які вони виклали", - відповів він. "Що я можу вам сказати, так це те, що ми заклали туди запас, щоб врахувати деякі ризики, які ми очікуємо побачити. Ми постаралися врахувати всі невідомі і розробити реалістичний план".

Наразі не зміщуються дати місій Артеміда IV і V, заплановані на 2028 і 2029 роки відповідно. IV стане свідком першого польоту астронавтів на нову місячну космічну станцію Gateway, яка буде збудована в цьому десятилітті. V побачить введення другої системи посадки під назвою Blue Moon. Його розробляє космічна компанія, що належить засновнику Amazon.com Джеффу Безосу.