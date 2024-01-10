Представник НАТО за підсумками позачергового засідання Ради Україна-НАТО: Союзники накреслили плани надати у 2024 р. Україні допомогу на мільярди євро

На позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО союзники з альянсу накреслили плани надати Україні додаткові можливості на мільярди євро у 2024 р., щоб продовжувати стримувати російську агресію.

Відповідний запис на своїй сторінці в Х за результатами засідання зробив виконувач обов'язків офіційного представника альянсу Ділай Вайт.

"Рада НАТО-Україна зібралася після нещодавньої хвилі російських авіаударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі. Союзники рішуче засудили атаки і намітили плани надати Україні додаткові можливості на мільярди євро у 2024 році", - написав він.

Як повідомлялося, позачергове засідання Ради Україна-НАТО відбулося в середу в Брюсселі з ініціативи Києва у зв'язку з безпрецедентними обстрілами України Росією в новорічні свята.