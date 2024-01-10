Окупанти обстріляли житлові будинки в Новодмитрівці, постраждав чоловік - Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли житлові будинки в с. Новодмитрівка Бериславського району Херсонської області, внаслідок чого постраждав 58-річний місцевий житель, його госпіталізували, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Російська армія обстріляла житлові будинки у Новодмитрівці. У власній оселі постраждав 58-річний місцевий житель. У нього контузія, вибухова та черепно-мозкова травми. Чоловіка доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в середу.