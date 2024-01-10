Литва в січні-лютому відправить в Україну боєприпаси та бронетранспортери

Литва в лютому відправить в Україну бронетранспортери M577, також затверджено пакет довгострокової військової допомоги на суму 200 млн євро, заявив президент республіки Гітанас Науседа.

"На засіданні Держради з оборони ми затвердили пакет довгострокової військової допомоги Україні розміром 200 млн євро. У січні ми знову відправимо в Україну боєприпаси, генератори, системи детонації, а в лютому - бронетранспортери М577, будемо навчати українських військових", - сказав Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вільнюсі в середу.

Як повідомило в середу міністерство оборони республіки, Литва передасть Україні 2024 року придбані 2023 року транспортні засоби, включно з вантажівками, пікапами, машинами швидкої допомоги, різноманітними причепами та навантажувачами. Також буде передано безпілотні літальні апарати, антидрони, системи дистанційного підриву, боєприпаси та магазини, комплекти теплого одягу й різне зимове обладнання.

За даними міністерства, більша частина допомоги спрямована на потреби коаліції з розмінування України, яку формує Литва, і міститиме закупівлю різного обладнання для розмінування, навантажувачів, вантажівок, а також боєприпасів і сухих пайків. Ця допомога надійде в Україну у 2024-2025 роках.

До кінця поточного року планується навчити близько 3 тис. українських військових.