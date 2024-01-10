Понад 14,6 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги - ООН

Понад 14,6 млн жителів України потребують гуманітарної допомоги, крім того, допомога необхідна й українським біженцям, які залишили країну через війну, повідомляється на сайті ООН 9 січня.

"Цього року, за оцінками ООН, понад 14,6 мільйона жителів України - 40 відсотків населення країни - потребуватимуть гуманітарної допомоги. В ООН також нагадують, що допомоги потребують 6,3 мільйона українців, які втекли за кордон", - ідеться в публікації.

Зазначається, що наступного понеділка Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГП) спільно з Управлінням ООН у справах біженців (УВКБ) презентуватиме в Женеві план реагування на 2024 рік для України, а також для українських біженців і країн, що їх приймають, у регіоні.

В УВКБ висловлюють стурбованість у зв'язку з тим, що багато хто з українських біженців залишаються без необхідної підтримки.



В ООН вітають рішення Євросоюзу продовжити заходи тимчасового захисту українських біженців до березня 2025 року, і водночас наголошують, що пріоритетом мають бути зусилля, спрямовані на інтеграцію переселенців у національні системи країн, що їх приймають.