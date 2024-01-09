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15:44 09.01.2024

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на пропагандистську виставку про окупований Маріуполь

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Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на пропагандистську виставку про окупований Маріуполь

За зверненням української сторони мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на пропагандистську виставку про окупований Маріуполь, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів у Маріуполі та Україні. Закликаємо й інші міста у світі не надавати майданчиків для подібних російських провокацій. Це стане важливим внеском у перемогу України над російською агресією", - написав речник у фейсбуці.

Раніше з'явилася інформація про те, що в Модені планують провести захід про те, як Маріуполь нібито переживає "швидкий процес відновлення" після того, як його окупувала РФ. Відповідний анонс у фейсбуці розмістили організатори.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав провокацією виставку в Модені (Італія) про "розквіт" Маріуполя під російською окупацією.

 

Теги: #італія #мзс #виставка #маріуполь

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