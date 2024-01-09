Іспанія передасть Україні два медичні бронеавтомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів, повідомляє Іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID).

"Гуманітарна допомога Іспанії для України за останні два роки перевищила 466 млн євро, що є найбільшим заходом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни", - ідеться в повідомленні в AECID.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оглянув медичні броньовані швидкої допомоги, які будуть передані Україні.

"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи стільки, скільки буде потрібно", - написав глава МЗС у Х (Twitter).