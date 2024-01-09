Події

10:43 09.01.2024

В Україні до 2/3 зросла частка людей, які вважають уряд найманим працівником, а не опікуном - соцопитування КМІС

3 хв читати
В Україні до 2/3 зросла частка людей, які вважають уряд найманим працівником, а не опікуном - соцопитування КМІС

За останні три роки в Україні з 55% до 66% зросла частка людей, які вважають, що уряд - це найманий працівник, а люди мають бути керівниками, які здійснюють контроль над його діями, свідчать результати опитування, проведеного з 29 листопада по 9 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас за той самий період із 36% до 30% поменшало тих, хто вважає, що уряд - "як батько, який має дбати про людей, як про дітей", зазначається в результатах дослідження.

У всіх макрорегіонах країни більшість населення схиляється до погляду на уряд як на працівника, лише на сході країни трохи більше тих, хто сприймає уряд як опікуна (38% проти 28-30% в інших макрорегіонах). Серед молодих респондентів більш виражений погляд на уряд як на працівника - 80% серед людей віком до 30 років, 66-70% серед людей віком 30-59 років і лише 55% - серед людей віком 60 років і старше.

За даними КМІС, суттєва залежність простежується з освітою респондента: серед осіб із вищою освітою 74% бачать уряд як працівника, серед осіб із професійно-технічною або середньою спеціальною освітою - 65%, а серед осіб із повною середньою або нижчою освітою - 42%. В останній категорії 52% розглядають уряд як опікуна.

Трохи більше половини українців - 54% - вважають, що чим активніше держава регулює і контролює економічну діяльність, тим краще це впливає на економіку країни (три роки тому таких було 56%). Частка тих, хто прагне меншого регулювання та меншого контролю, - 36% (зростання з 24% 2020 року).

Респонденти, які насамперед бачать уряд як "батька", більшою мірою наполягають на його активнішій участі та контролі економіки - 64% проти 28%, які вважають, що уряд має менше втручатися в економіку. Водночас і серед тих, хто бачить уряд як найманого працівника, половина (49%) вважають, що для економіки буде краще, якщо держава активніше втручатиметься і контролюватиме (підтримують більшу свободу дій і менше контролю - 41%).

У всіх макрорегіонах переважає думка, що держава має активніше регулювати та контролювати економічну діяльність. Дещо більш виражена така думка на півдні та сході України. При цьому у віковому вимірі в цьому аспекті практично консенсус. Серед людей із вищою освітою менша частка (45%) вважає, що держава має менше регулювати економічну діяльність, однак і серед них 46% говорять про доцільність активнішої участі держави.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #кміс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 29.12.2023
До 73% знизилася частка українців, які зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС - соцопитування КМІС

До 73% знизилася частка українців, які зберігають віру, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС - соцопитування КМІС

10:46 28.12.2023
Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

Опитування: 43% опитаних українців довіряють загальнонаціональному телемарафону

18:51 27.12.2023
Соцопитування: 39% опитаним українцям коштів вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей

Соцопитування: 39% опитаним українцям коштів вистачає лише на харчування та придбання недорогих речей

18:15 27.12.2023
Абсолютна більшість українців продовжує вірити в перемогу у війні - опитування

Абсолютна більшість українців продовжує вірити в перемогу у війні - опитування

17:50 27.12.2023
32% опитаних вірять у здатність України подолати проблеми протягом найближчих декількох років

32% опитаних вірять у здатність України подолати проблеми протягом найближчих декількох років

13:07 26.12.2023
Більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, керованих із РФ, - опитування

Більшість українців підтримують заборону діяльності релігійних організацій, керованих із РФ, - опитування

09:54 25.12.2023
Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, наразі проголосували б за Чорновола - соцопитування КМІС

Понад 80% українців, які мали право голосу в 1991 році, наразі проголосували б за Чорновола - соцопитування КМІС

14:05 21.12.2023
Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

Соцопитування: 50% християн України позитивно ставляться до переходу на новоюліанський календар, на заході країни цей показник сягає 75%

10:52 21.12.2023
Більшість українців позитивно або нейтрально ставляться до створення Уряду національної єдності - опитування

Більшість українців позитивно або нейтрально ставляться до створення Уряду національної єдності - опитування

11:13 20.12.2023
У розбіжності між Залужним і Зеленським вірять 43% українців, до відставки Залужного негативно поставилися б 72% - КМІС

У розбіжності між Залужним і Зеленським вірять 43% українців, до відставки Залужного негативно поставилися б 72% - КМІС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили інформацію про нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном

Окупанти утримують кілька тисяч цивільних українців у колоніях і СІЗО без порушення справ - ISW

Знайдено третього загиблого від ракетного удару окупантів по Хмельницькій області

Втрати окупантів за добу становили 820 людей

ЗС України відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках

ОСТАННЄ

На таврійському напрямку за три дні майже 30 полонених окупантів - Тарнавський

Видавництво BookChef залучає аудиторів для надання підтвердження відсутності будь-яких операцій із РФ

Іспанія передасть Україні два медичні бронеавтомобілі

У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили інформацію про нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном

Правоохоронці передали до суду справу за обвинуваченням нардепа Дубінського у службовому підробленні для виїзду за кордон

Окупанти утримують кілька тисяч цивільних українців у колоніях і СІЗО без порушення справ - ISW

В Україні від агресії РФ загинули 520 дітей - Офіс генпрокурора

Єрмак провів друге засідання робочої групи, яка працює над реалізацією пункту Формули миру про безпеку

Окупанти обстріляли Середину-Буду та дев’ять сіл у Чернігівській і Сумській областях, пошкоджено приватний будинок, жертв немає - ОК "Північ"

Росіяни вночі обстріляли чотири громади Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА