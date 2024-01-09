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08:54 09.01.2024

Знайдено третього загиблого від ракетного удару окупантів по Хмельницькій області

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Знайдено третього загиблого від ракетного удару окупантів по Хмельницькій області

Знайдено третього загиблого від ракетного удару окупантів по Хмельницькій області, загалом роботи з ліквідації наслідків атаки завершено, повідомила пресслужба Хмельницької обласної військової адміністрації.

"До сьогоднішнього ранку 5.42 години тривав пошук третього загиблого, внаслідок вчорашньої атаки ворога. Це чоловік 1955 року народження. Висловлюю співчуття рідним та близьким", - сказано в телеграм-каналі Хмельницької ОВА.

Повідомляється, що наразі розбір конструкцій об'єкта і ліквідацію наслідків ракетного удару завершено.

Як повідомлялося, за уточненою інформацією, вранці в понеділок, 8 січня, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області сили ППО збили 3 ракети, повідомляє пресслужба Хмельницької обласної військової адміністрації.

 

 

 

Теги: #жертви #хмельницька #обстріл

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