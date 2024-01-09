У законопроекті про мобілізацію не буде положення про призвання жінок

У законопроекті про мобілізацію не буде положення про призвання жінок, однак є три варіанти подальшої долі документа, заявив заступник голови парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернев (фракція "Слуга народу").

"Я точно можу сказати, що не буде будь-якої лотереї, про яку говорили деякі політики у своїх соціальних мережах. Не буде точно мобілізації жінок. Не буде майнового цензу", - сказав Чернев в ефірі національного телемарафону у понеділок увечері.

Він наголосив, що у законопроекті не буде жодних антиконституційних норм.

За словами Чернева, наразі триває конструктивна робота комітету, Міністерства оборони та Генерального штабу над текстом законопроекту.

"У нас така конструктивна на сьогоднішній день робота з Міністерством оборони. Вони нас чують, вони готові вносити зміни до цього законопроекту. І на сьогоднішній день ми чекаємо на фінальну таблицю змін, які ми проговорили протягом цих чотирьох днів роботи з Міністерством оборони для того, щоб зрозуміти, що далі робити із цим документом", - зазначив нардеп.

Він нагадав, що є три варіанти подальшої долі документа.

"Або ми все ж таки його рекомендуємо Верховній Раді до першого читання, але з рекомендаціями комітету... Або ми доопрацьовуємо його в комітеті і лише потім виносимо (на пленарне засідання парламенту – ІФ-У). Або ми взагалі відправляємо його суб'єкту законодавчої ініціативи. І тоді вони вже приходять із новим текстом, і ми його виносимо до зали", - розповів заступник голови комітету.

Чернев також зазначив, що рішення щодо законопроекту комітет ухвалить у вівторок-середу, а його фінальний варіант можна буде побачити лише після другого читання документа на пленарному засіданні Верховної Ради.

Як повідомлялося, урядовий законопроект №10378 про внесення змін до деяких законів про вдосконалення окремих питань мобілізації зареєстровано у Верховній Раді 25 грудня 2023 р. У парламенті також зареєстровано три альтернативні законопроекти про мобілізацію.