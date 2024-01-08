Події

21:27 08.01.2024

Ворог за добу втратив сімох осіб особового складу та кілька одиниць техніки на лівобережжі Херсонщини

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Ворог за добу втратив сімох осіб особового складу та кілька одиниць техніки на лівобережжі Херсонщини

Російські окупаційні війська за добу втратили сімох осіб особового складу та кілька одиниць техніки на лівобережжі Херсонщини, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"За минулу добу, повідомляють Сили оборони півдня, у ворога на лівому березі поменшало на 7 окупантів, 1 реактивну систему залпового вогню "Град", 1 БТР-80, 5 гармат, 1 міномет, 15 одиниць автобронетехніки", - сказано в його телеграм-каналі.

Також українські військові знищили два ворожі спостережні пункти і польовий пункт боєпостачання.

 

 

 

Теги: #херсон #втрати #ворог

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