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19:53 08.01.2024

МВС: Пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів у Покровському районі завершено, упізнано п'ять тіл, зокрема дитину

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МВС: Пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів у Покровському районі завершено, упізнано п'ять тіл, зокрема дитину

Завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів по місту Покровську і селу Рівному Покровського району Донецької області, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Покровський район: завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів. Загиблих шукали за допомогою собак, натренованих на пошук останків. Слідчі оглядають знайдені фрагменти тіл, криміналісти вилучають біологічні зразки та проводять ідентифікацію", - написав він у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Як повідомив Клименко, дотепер вдалося встановити п'ять жертв. "Упізнано трьох загиблих з с. Рівне – трирічну дівчинку, її тата й маму, 32 та 30 років. У Покровську встановлено 34-річного чоловіка та 37-річну жінку", - уточнив він.

Криміналісти продовжують ідентифікацію фрагментів тіл. "Попередньо, 11 осіб цілими родинами загинули внаслідок російського удару", - сказав Клименко.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що в суботу ввечері Покровський район зазнав масованого ракетного удару. За його даними, у Покровській громаді пошкоджено 134 приватні будинки і 15 багатоповерхівок.

Теги: #жертви #покровськ #ракетні_удари

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