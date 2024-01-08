Події

19:13 08.01.2024

Кількість постраждалих у Криворізькому районі зросла до шести людей

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Кількість постраждалих у Криворізькому районі зросла до шести людей

Кількість постраждалих у Криворізькому районі Дніпропетровської області внаслідок ранкового ракетного удару зросла до 6 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Є уточнення щодо постраждалих у Криворіжжі. Їх кількість зросла до шести осіб", - написав Лисак у телеграм-каналі в понеділок увечері.

Раніше повідомлялося про чотирьох постраждалих.

Як уточнив Лисак, унаслідок ракетного удару в "Кривому Розі, окрім торговельного центру, було пошкоджено підприємство, дві школи, магазин, медичний і реабілітаційний заклади, дитсадок. А ще 24 приватні будинки. Один - розбитий вщент. Пошкоджено колії та контактну мережу трамвая".

Лисак поінформував також, що протягом дня російські війська "двічі обстрілювали Нікополь. Застосували важку артилерію. Люди вціліли".

За його словами, у Лозуватській громаді було пошкоджено 10 будинків, 1 - зруйновано. "У Дніпровському районі через падіння уламків збитої ракети знищено 2 господарські будівлі. Побито приватний будинок та авто", - додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетних ударів російських окупантів по Криворізькому району Дніпропетровської області в понеділок уранці в Лозуватській громаді загинула жінка.

У Новомосковську через ракетний удар - 27 постраждалих. Із них четверо – діти.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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