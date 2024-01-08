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13:11 08.01.2024

Масована ранкова атака РФ забрала життя чотирьох українців, 38 поранені - Нацполіція

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Масована ранкова атака РФ забрала життя чотирьох українців, 38 поранені - Нацполіція

Чотири людини загинули, ще 38 дістали поранень унаслідок ворожого ракетного обстрілу чотирьох областей України в понеділок уранці, повідомляється у телеграм-каналі Національної поліції України.

"Сьогодні вранці ворог атакував Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Хмельницьку області. Станом на 12:00 відомо про чотирьох загиблих. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти інфраструктури, транспортні засоби", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Нацполіції, у Дніпропетровській області внаслідок ракетних ударів по містах Кривий Ріг, Новомосковськ та селу Надія Криворізького району загинула одна людина та 28 дістали поранень, зокрема, постраждали четверо дітей. Пошкоджено приватні будинки та цивільну інфраструктуру.

"Російська армія вдарила ракетами по місту Запоріжжю. Поранення дістали п’ятеро людей. Крім того, пошкоджено два багатоквартирні будинки, автомобіль та цивільну інфраструктуру", - зазначається в повідомленні.

Унаслідок російського удару по містах Харків і Зміїв Харківської області одна людина загинула, п'ятеро мирних жителів поранені, пошкоджені два приватні будинки, регіональний центр професійної освіти.

"У місті Хмельницькому через російський ракетний обстріл двоє людей загинули, пошкоджено багатоквартирний будинок", - інформують у Нацполіції.

Поліцейські працюють на місцях влучання, надають допомогу людям, документують воєнні злочини РФ. 

Теги: #наслідки #ракетна_атака

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