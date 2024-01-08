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12:14 08.01.2024

Найближчими днями в Україні буде мороз, на дорогах ожеледиця

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Найближчими днями в Україні буде мороз, на дорогах ожеледиця

У вівторок, 9 січня, вночі у південних і південно-східних областях України, вдень на крайньому півдні країни сніг, місцями ожеледь, на решті території без опадів, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

Температура вночі 15-20° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 25°, удень 7-12°; у південних областях та на Закарпатті вночі 8-13° морозу, у Криму 1-6° морозу, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті та в Криму близько 0°.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, удень 7-9° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 9 січня найвища температура вдень була 8,9° у 2005 р., найнижча вночі -29,2° у 1940 р.

У середу, 10 січня, в Україні без опадів. Температура вночі 5-10°, у Карпатах, на Прикарпатті, у східних та більшості центральних областей 10-15° морозу, вдень 1-6° морозу.

На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.

У Києві в середу без опадів; температура вночі 6-8° морозу, вдень 1-3° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, західний 7-12 м/с.

Теги: #погода #прогноз_погоди

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