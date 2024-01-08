Ранкова атака РФ забрала життя двох українців, 33 постраждали - заступник голови ОП Кулеба

Двоє людей загинули та 33 постраждали внаслідок ракетного обстрілу України вранці в понеділок, 8 січня, повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

"Масований ракетний удар по Кривому Рогу та Криворізькому району. Торговий центр, багатоповерхівки та приватні будинки – ворог бив по цивільних об’єктах. На жаль, є одна загибла жінка. Один поранений. Ускладнює ситуацію негода, яка вирує у регіоні. В Кривому Розі багато обривів електромереж, є перебої зі світлом, не працює електротранспорт. На місцях у посиленому режимі працюють фахівці", - написав Кулеба в телеграмі.

Також, за його словами, є один загиблий у Хмельницькій області.

У Новомосковську Дніпропетровської області, де постраждали 24 людини, за словами заступника голови ОП, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, жителям надають необхідну допомогу.

"У Харкові пошкоджені цивільні об’єкти. На місці працюють комунальні служби, триває ліквідація наслідків удару. Двоє постраждалих. У місті Зміїв із-під завалів врятували двох людей. Рятувальні роботи тривають", - розповів Кулеба.

У Запоріжжі, за його словами, четверо поранених, їм надається медична допомога.

"Вдячний кожному, хто допомагає людям, оперативно приводить міста і села до ладу після обстрілів. Важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ворог підступний та бʼє по цивільних обʼєктах. Дякуємо нашим військовим!" - написав Кулеба.