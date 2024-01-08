Події

09:31 08.01.2024

У Чорному та Азовському морях два ворожі кораблі, носіїв "Калібрів" немає - ВМС ЗСУ

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У Чорному та Азовському морях два ворожі кораблі, носіїв "Калібрів" немає - ВМС ЗСУ

По одному російському військовому кораблю перебуває в Чорному та Азовському морях станом на 8:00 понеділка, з них жодного носія крилатих ракет "Калібр", повідомляють у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

У Середземному морі перебуває три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керченською протокою здійснили в бік Азовського моря 15 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор, а в бік Чорного моря - 6 суден, із них 2 продовжили рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), відключаючи систему автоматичної ідентифікації (AIS)", - ідеться в повідомленні.

 

Теги: #кораблі_рф

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