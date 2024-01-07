Події

23:45 07.01.2024

Окупанти за добу обстріляли дев'ять громад Сумської області

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Окупанти за добу обстріляли дев'ять громад Сумської області

Російські окупанти минулої доби здійснили обстріли дев'яти громад Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації у зведенні станом на 21.00 неділі.

"Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів громад і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 115 вибухів. Обстрілу зазнали Хотинська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Новослобідська, Кролевецька, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в Телеграм-каналі ОВА.

ОВА повідомляє, що по Кролевецькій громаді було завдано ракетно-авіаційного удару (1 вибух) і атака 2 БпЛА типу "Шахід" (2 вибухи) по приватному сектору м. Кролевець. Отримали пошкодження 23 приватних домоволодіння, вуличні електромережі.

У Білопільській громаді здійснено обстріл з FPV-дрона (1 вибух), артобстріли (8 вибухів) та мінометні обстріли (18 вибухів).

За інформацією адміністрації Краснопільської громади, зафіксовано обстріл із FPV-дрона (1 вибух), артилерійські обстріли (12 вибухів), обстріл із РСЗВ (15 вибухів) і мінометів (3 вибухи).

Так само повідомляють, що в Хотинській громаді був артобстріл із САУ (7 вибухів) і обстріли з міномета (12 вибухів). По Есманській громаді ворог бив із мінометів (1 вибух) і зі ствольної артилерії (1 вибух), у Новослобідській громаді був обстріл зі ствольної артилерії (5 вибухів).

Ворог гатив із мінометів по Великописарівській громаді, зафіксовано 15 вибухів, Зноб-Новгородській громаді (5 вибухів), на Шалигинську громаду окупанти скинули 1 міну.

Теги: #обстріли #сумська_область

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