Окупанти завдали ударів по Харкову і Вовчанській громаді, інформації про постраждалих немає

Російські окупаційні війська в неділю ввечері обстріляли Харків і Вовчанську громаду області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали 2 удари по Харкову, попередньо - ракетами С-300. Також зафіксовано влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину - без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він закликав жителів не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.