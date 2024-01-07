Події

23:36 07.01.2024

Окупанти завдали ударів по Харкову і Вовчанській громаді, інформації про постраждалих немає

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Окупанти завдали ударів по Харкову і Вовчанській громаді, інформації про постраждалих немає

Російські окупаційні війська в неділю ввечері обстріляли Харків і Вовчанську громаду області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали 2 удари по Харкову, попередньо - ракетами С-300. Також зафіксовано влучання у Вовчанській громаді. Профільні служби продовжують огляд місць. На цю хвилину - без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він закликав жителів не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Теги: #харківська_область #ракетний_удар

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