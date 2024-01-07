ЗС України відбили 16 атак окупантів під Авдіївкою за добу

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському і запорізькому напрямках, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Протягом доби відбулося 29 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському напрямку.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 11 атак неподалік Первомайського і Невельського на Донеччині, де окупанти за підтримки авіації безуспішно намагалися покращити тактичне становище", - йдеться в повідомленні.

На куп'янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, на бахмутському відбито атаку противника поблизу Андріївки Донецької області, на запорізькому - відбито атаку на захід від Вербового Запорізької області.

"На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога на схід від Тернів Донецької області... на Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де загарбники за підтримки авіації 3 рази безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ", - розповіли в Генштабі.

На шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.