Події

17:25 07.01.2024

Окупанти обстріляли Харківщину, один мирний житель загинув, двоє поранені

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Правоохоронці задокументували наслідки ворожих обстрілів Сенькова і Нечволодівки Куп'янського району Харківської області

"Приблизно о 12:50 окупанти обстріляли с. Сенькове Куп'янського району. Осколкового поранення зазнав 17-річний хлопець. О 14:20 ворог обстріляв с. Нечволодівка Куп'янського району. У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі. Загинув 50-річний мирний житель. Ще одна жінка травмована, медики надали їй допомогу на місці", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, обстріл був із РСЗВ.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Теги: #харківська_область #обстріли

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