Освітній омбудсмен перебуває в лікарні після інфаркту

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов перебуває в лікарні після інфаркту.

"Друзі, новий 2024 рік для мене виявився досить незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця - м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят. Я вдячний лікарям і персоналу, які допомагають мені долати наслідки інфаркту", - написав Горбачов у Facebook і опублікував своє фото в лікарні.

Він висловив надію, що все буде добре, і подякував тим, хто запропонував йому допомогу.