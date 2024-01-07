Події

17:24 07.01.2024

Освітній омбудсмен перебуває в лікарні після інфаркту

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Освітній омбудсмен Сергій Горбачов перебуває в лікарні після інфаркту.

"Друзі, новий 2024 рік для мене виявився досить незвичним: бо відділення реанімації в Інституті серця - м'яко кажучи, не те, про що мрієш напередодні свят. Я вдячний лікарям і персоналу, які допомагають мені долати наслідки інфаркту", - написав Горбачов у Facebook і опублікував своє фото в лікарні.

Він висловив надію, що все буде добре, і подякував тим, хто запропонував йому допомогу.

Теги: #омбудсмен #горбачов #лікарня

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