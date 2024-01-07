Україна налагоджує спільне виробництво зброї з партнерами - Зеленський

Україна вже почала спільну оборонну діяльність із Туреччиною, Румунією, Польщею, Великою Британією, сказав, виступаючи в неділю через відеозв'язок на щорічній шведській національній конференції "Суспільство та оборона", президент України Володимир Зеленський.

За його словами, є також відповідні домовленості з Чехією, Сполученими Штатами та Німеччиною. "І, звичайно, наша пропозиція для вас - працювати разом, виробляти разом, зміцнюватися разом", - сказав він.

"Україна вже зараз є і завжди буде одним із найбільш вагомих європейських донорів безпеки. Ми прагнемо, щоб і для власної безпеки, і для безпеки партнерів ми могли спиратися на найкращу зброю та техніку, які є у світі. Тому спільне виробництво зі Швецією для нас пріоритет", - зазначив президент.

Він висловив упевненість, що "настане такий день, коли ми з вами зможемо побачити відкриття в Україні першого спільного з вами виробництва".

"Наша солідарність має пройти такий шлях заради наших із вами спільних інтересів – спільної безпеки. І будь ласка, завжди будьте активними в захисті всього того, що є та може бути спільним для вільного світу. Що більше ми робимо разом, то менше шансів у ворогів свободи зламати нас", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив також, що "Росія зараз використовує проти України і в гібридних формах проти всієї Європи потенціал, накопичений протягом життя кількох поколінь. Це включає в себе озброєння, промисловий та економічний потенціал, а також енергетичний потенціал Росії, який вона витрачає на ведення війни".

"Треба визнати, що це значна сила, але все ж таки я впевнений, і наші результати показують, що навіть Росію можна повернути в рамки міжнародного права. Її агресію можна перемогти", - сказав він.

"Майже весь останній рік російські війська постійно намагалися просунутися на українську землю. Вони не шкодували ні людських життів, ні зброї, особливо артилерії та бомб. Але чого домоглася Росія? Україна не здала своїх позицій, утримує необхідні плацдарми, знищує логістику, склади і штаби окупантів", - сказав Зеленський.