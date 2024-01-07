Події

15:37 07.01.2024

Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

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Японія внесе близько $37 млн у трастовий фонд НАТО на системи виявлення БПЛА в Україні - глава МЗС

Японія нещодавно вирішила внести близько $37 млн у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні, повідомила міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава.

"Японія активно просуває підтримку України. У рамках нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести близько $37 мільйонів у трастовий фонд НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів", - сказала міністр на спільній пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою в Києві.

Теги: #нато #японія #трастовий_фонд

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