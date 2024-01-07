Події

14:59 07.01.2024

Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

1 хв читати
Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава скоординували кроки з підготовки до Конференції з відновлення України, яка відбудеться 19 лютого 2024 року в Токіо.

"Скоординували сьогодні кроки з підготовки до Конференції з відновлення України, яка відбудеться 19 лютого цього року в Токіо. Працюємо над тим, щоб за результатами конференції японські компанії стали важливими учасниками відновлення України", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії в Києві в неділю.

Міністри також обговорили співпрацю в рамках МАГАТЕ щодо гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні.

 

Теги: #україна #японія #мзс #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:27 07.01.2024
Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

Україна і Японія домовилися активно працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки задля залучення до "Формули миру" - Кулеба

12:07 07.01.2024
Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

Словаччина передає Україні партію гумдопомоги для проходження зимового періоду

10:29 07.01.2024
В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

05:54 07.01.2024
ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

03:32 07.01.2024
У флоту РФ у Чорному морі загальна готовність "Калібрів" до 40 ракет - Сили оборони півдня

У флоту РФ у Чорному морі загальна готовність "Калібрів" до 40 ракет - Сили оборони півдня

01:08 07.01.2024
Силами ППО збито 7 БпЛА, які атакували ввечері Дніпропетровську область

Силами ППО збито 7 БпЛА, які атакували ввечері Дніпропетровську область

23:52 06.01.2024
Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

Окупанти вдень били з артилерії та мінометів по п'яти громадах Сумської області

22:57 06.01.2024
Росіяни ввечері атакували Дніпро безпілотниками, пошкоджено житловий будинок

Росіяни ввечері атакували Дніпро безпілотниками, пошкоджено житловий будинок

22:50 06.01.2024
Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10 осіб

Кількість поранених унаслідок ракетного удару по Покровському району зросла до 10 осіб

21:58 06.01.2024
Польські фермери розблокували ПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено - ДПС України

Польські фермери розблокували ПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено - ДПС України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

В Україну з візитом прибула глава МЗС Японії

Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

ППО збила 21 із 28 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь і схід України

ОСТАННЄ

Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Херсона зросла до двох осіб

"Росгвардія" нарощує ресурси та особовий склад у зв'язку з внутрішньою ситуацією в РФ - британська розвідка

У центральних і східних областях України в понеділок сильний сніг, хуртовина

У Донецькій області через обстріли РФ знову знеструмлено шахти з людьми - Міненерго

У Херсоні пряме влучання в житловий будинок: одна людина загинула, ще одну поранено

У с. Рівне Донецької області внаслідок обстрілу загинула дитина - ДСНС

У Хмельницькій області через негоду без електропостачання залишилися 26 населених пунктів

Комітет з нацбезпеки ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 9 січня

Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях України - ЦНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА