Кулеба та глава МЗС Японії обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Токіо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава скоординували кроки з підготовки до Конференції з відновлення України, яка відбудеться 19 лютого 2024 року в Токіо.

"Скоординували сьогодні кроки з підготовки до Конференції з відновлення України, яка відбудеться 19 лютого цього року в Токіо. Працюємо над тим, щоб за результатами конференції японські компанії стали важливими учасниками відновлення України", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Японії в Києві в неділю.

Міністри також обговорили співпрацю в рамках МАГАТЕ щодо гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні.