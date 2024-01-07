Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

Сили оборони за добу знищили 860 окупантів, 4 танки, 22 бронемашини, 36 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 засоби ППО, 24 безпілотники, 55 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 364730 (+860) осіб, танків - 6022 (+4) од, бойових броньованих машин - 11180 (+22) од, артилерійських систем - 8653 (+36) од, РСЗВ - 951 (+1) од, засоби ППО - 637 (+4) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24), крилаті ракети - 1786 (+0), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од, спеціальна техніка - 1327 (+10)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.