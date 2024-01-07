Події

08:02 07.01.2024

Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

1 хв читати
Сили оборони за добу ліквідували 860 окупантів і 36 артилерійських систем

Сили оборони за добу знищили 860 окупантів, 4 танки, 22 бронемашини, 36 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 4 засоби ППО, 24 безпілотники, 55 одиниць авто і спецтехніки, повідомляє про втрати ворога Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 364730 (+860) осіб, танків - 6022 (+4) од, бойових броньованих машин - 11180 (+22) од, артилерійських систем - 8653 (+36) од, РСЗВ - 951 (+1) од, засоби ППО - 637 (+4) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6811 (+24), крилаті ракети - 1786 (+0), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11523 (+45) од, спеціальна техніка - 1327 (+10)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:32 07.01.2024
Українська авіація за добу атакувала 19 районів скупчення сил противника

Українська авіація за добу атакувала 19 районів скупчення сил противника

07:29 07.01.2024
Війська РФ намагаються вибити ЗС України з плацдарму на лівобережжі Херсонщини, за добу атакували 18 разів

Війська РФ намагаються вибити ЗС України з плацдарму на лівобережжі Херсонщини, за добу атакували 18 разів

07:15 07.01.2024
За минулу добу армія РФ здійснила дев’ять ракетних і 84 авіаудари

За минулу добу армія РФ здійснила дев’ять ракетних і 84 авіаудари

19:29 06.01.2024
Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу окупантів

Авіація Сил оборони завдала ударів по 19 районах зосередження особового складу окупантів

19:23 06.01.2024
За добу ворог завдав вісім ракетних і 55 авіаударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ

За добу ворог завдав вісім ракетних і 55 авіаударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ

19:10 06.01.2024
ЗС України відбили 14 ворожих атак на авдіївському напрямку

ЗС України відбили 14 ворожих атак на авдіївському напрямку

08:51 06.01.2024
Українська ППО ліквідувала два ворожі БПЛА в Миколаївській та Хмельницькій областях

Українська ППО ліквідувала два ворожі БПЛА в Миколаївській та Хмельницькій областях

07:51 06.01.2024
На авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках силами оборони відбито найбільшу кількість атак окупантів

На авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках силами оборони відбито найбільшу кількість атак окупантів

07:43 06.01.2024
Росіяни за добу здійснили п'ять ракетних і 25 авіаударів, а також 32 обстріли з РСЗВ

Росіяни за добу здійснили п'ять ракетних і 25 авіаударів, а також 32 обстріли з РСЗВ

07:37 06.01.2024
Втрати окупантів за добу становили 800 осіб

Втрати окупантів за добу становили 800 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО збила 21 із 28 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь і схід України

Президент Євроради Мішель має намір достроково залишити свою посаду, щоб узяти участь у виборах до Європарламенту

Польські фермери розблокували ПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено - ДПС України

Уряд Польщі підписав угоду з фермерами про припинення блокади кордону з Україною

Армія РФ обстріляла Нікополь і три сільські громади Дніпропетровської області, є загиблий і постраждалі - голова ОВА

ОСТАННЄ

У Миколаївській області вночі сили ППО знищили п'ять ударних БПЛА

Після вечірньої атаки "шахедами" росіяни обстріляли Нікопольський район із артилерії, людей не зачепило

ППО збила 21 із 28 ударних БПЛА, якими РФ атакувала південь і схід України

Ізраїль не припинить війну, поки не буде ліквідовано ХАМАС

7 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

У США зняли з рейсів літаки Boeing 737 MAX 9 для перевірок після інциденту під час польоту

У флоту РФ у Чорному морі загальна готовність "Калібрів" до 40 ракет - Сили оборони півдня

Байден виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня

Силами ППО збито 7 БпЛА, які атакували ввечері Дніпропетровську область

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА