Після вечірньої атаки "шахедами" росіяни обстріляли Нікопольський район із артилерії, людей не зачепило

Після вечірньої атаки ударними БПЛА окупанти обстріляли Нікопольський район із артилерії, мешканців не зачепило, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у неділю вранці.

"Після вечірньої атаки "шахедами" росіяни взялися за важку артилерію. Вдарили з неї по Нікопольщині. Вночі з пів десятка снарядів влучили по Червоногригорівській громаді. Людей не зачепило. Інші ж наслідки з'ясовують", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Опісля окупанти спрямували на район ще й безпілотник. Його знищили наші захисники", - додав Лисак.

За уточненою інформацією, учора в Дніпрі через БПЛА ворога виникло два загоряння. Вогонь приборкали ДСНСники.

Загалом у місті пошкоджено освітній заклад та гуртожиток при ньому, 2 багатоповерхівки та адмінбудівлю. Знищено 4 авто, 12 - побито.