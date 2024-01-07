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05:54 07.01.2024

ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

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ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

Українські сили проводять багатоденну ударну кампанію по військових об'єктах РФ в окупованому Криму і успішно вразили кілька цілей по всьому півострову, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що в ніч із 5 на 6 січня ЗСУ завдали удару по адміністративній будівлі на російському аеродромі в окупованих Саках (Крим) чотирма крилатими ракетами Storm Shadow.

Повідомляють також про удари по російських радіолокаційних позиціях на аеродромі Саки і складу техніки поблизу Гришиного (60 км на північний схід від Євпаторії) 4 січня.

ЗСУ також завдали удару по радіолокаційній системі ППО і центру зв'язку в Євпаторії, відповідальному за координацію операцій російської ППО в окупованому Криму, складах боєприпасів біля Первомайського (82 км на північ від Сімферополя) та командному пункту під Севастополем, підкреслюється в огляді ISW.

Як стверджується, за оцінками російської сторони, ЗСУ завдають ударів, спрямованих на ослаблення російської протиповітряної оборони над окупованим Кримом.

У ISW нагадали, коли влітку 2023 року українські сили провели ударну кампанію по російській військовій інфраструктурі, штабах, логістичних маршрутах і об'єктах Чорноморського флоту (ЧФ), це витіснило військово-морські операції РФ із західної частини Чорного моря, а також підірвало боєздатність російських збройних сил, і можливість використання Криму як плацдарм для оборонних операцій на півдні України.

 

Теги: #україна #війна #isw

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