7 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 683 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 683 RUSSIAN AGRESSION

7 січня у світі відзначають Міжнародний день програмістів.

В Італії - День прапора, у Гані - День Конституції, у Вірменії - День поминання мертвих, у США - День темпури (страв японської кухні з риби, морепродуктів і овочів, приготованих у клярі), День стародавнього каміння і День - Я більше не збираюся цього терпіти. У Єгипті - День богині Сехмет, у Японії - фестиваль семи трав.

Православна церква України відзначає Собор Івана Предтечі.

Міжнародний день програмістів

Міжнародний день програмістів щорічно відзначають 7 січня. Це свято пов'язано з надзвичайно важливою на сьогодні професією. Люди, які займаються програмуванням, суттєво полегшують наше життя.

Нині IT стала не просто прибутковою, а й надзвичайно важливою справою. Оскільки фахівці цієї сфери працюють в інформаційному та кіберпросторі України, захищають сайти від атак. Також IT-фахівці створюють важливі застосунки для військових, завдяки яким вони знищують ворога.

Перший комп'ютер з'явився в США у 1946 році. Його створили американські вчені, щоб обчислювати балістичні таблиці, надзвичайно важливі для артилерії та авіації.

Ще цього дня:

1927 - Зроблено перший трансатлантичний телефонний дзвінок із Нью-Йорка в Лондон;

1929 - У Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати в картонних пакетах;

1949 - Університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про отримання першої фотографії генів;

1949 - Офіційно ліквідовано концтабір у Явожно, заснований постановою Політбюро ЦК ПОРП як транзитний табір для українців, запідозрених у зв'язках з ОУН та УПА, та створений на базі філії німецького концтабору Аушвіц, який перепрофілювали на "табір праці". У 1947-1949 рр. у концтаборі померло або закатовано понад 160 українців;

1953 - Президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;

1980 - Індіра Ганді знову стає прем'єр-міністром Індії;

1989 - Спадкоємний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. У Японії настала нова ера Хейсей;

1992 - Португалія визнала незалежність України;

1992 - Телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів;

1999 - У Сенаті США розпочалися слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою щодо стосунків із Монікою Левінські;

2015 - Теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів у масках напали на редакцію сатиричного журналу "Charlie Ebdo" і вбили 12 людей. Наступного дня їхні спільники знову вбили невинних. Лише за два дні терористи були оточені загонами поліції і застрелені під час штурму.

Церковне свято

Православна церква України відзначає Собор Івана Предтечі. Свято настає наступного дня після Хрещення. Сьогодні згадують Івана Хрестителя - людину, яка хрестила Ісуса.

У цей період добігають кінця Святки і починається період гулянь і весіль, який називався М'ясоїд. Якщо у Святки було прийнято відпочивати, то на М'ясоїд селяни поверталися до роботи. Молодь починала грати весілля.

За традицією, у свято 7 січня потрібно випити вранці склянку освяченої води, яку набрали в церкві на Водохреща. Тоді протягом року людина буде здоровою та щасливою.

Іменини: Карл, Фелікс, Іван, Афанасій, Василь, Пафнутій.