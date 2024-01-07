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02:09 07.01.2024

Байден виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня

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Байден виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня

Президент США Джо Байден оголосив, що виступить зі щорічним зверненням до Конгресу "Про стан справ у країні" 7 березня у відповідь на запрошення спікера Палати представників Майка Джонсона.

"У цей складний для нашої країни момент я вважаю своїм священним обов'язком передати вам запрошення виступити на спільному засіданні Конгресу в четвер, 7 березня 2024 року, щоб ви могли виконати своє зобов'язання за Конституцією США і доповісти про стан справ у нашій країні", - йдеться в листі спікера Палати представників до президента США, опублікованому в мережі X 6 січня.

"З нетерпінням чекаю цього, пане спікере", - відповів Байден у мережі Х також 6 січня.

Як пише Голос Америки, цього року президент виступить перед Конгресом пізніше, ніж зазвичай, після "супервівторка" 5 березня - вирішального етапу, коли обидві партії проводять конкурси з висування кандидатів у кількох штатах перед президентськими виборами.

Зазначається, що в минулому президентські звернення зазвичай планувалися на кінець січня або на початок лютого.

Теги: #сша #конгресс #байден

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