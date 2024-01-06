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19:11 06.01.2024

Армія РФ обстріляла Нікополь і три сільські громади Дніпропетровської області, є загиблий і постраждалі - голова ОВА

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Армія РФ обстріляла Нікополь і три сільські громади Дніпропетровської області, є загиблий і постраждалі - голова ОВА

Армія РФ протягом дня обстріляла Нікополь і три сільські громади Дніпропетровської області, є загиблий і шестеро постраждалих, зокрема двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу ввечері.

"Ще один день безжальних атак на Нікопольщину. 12 артобстрілів, 3 удари дронами-камікадзе. Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька та Покровська сільська громади. Є загиблий і двоє постраждалих. 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За словами Лисака, ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Серед них і 5-річний хлопчик.

Також повідомив голова обладміністрації, у районі пошкоджено 2 промислових підприємства, 27 приватних будинків. 13 господарських будівель понівечені, одна - згоріла. Вогонь знищив і авто. Ще кілька машин побито.

Зачепило сонячні панелі, газопроводи, лінії електропередачі. Без світла - майже 2 тис. сімей.

Фахівці відновлюють електропостачання.

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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