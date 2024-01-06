Події

12:21 06.01.2024

Кількість жертв землетрусу в Японії сягнула 100 - ЗМІ

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Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Японії, що стався на початку тижня, за даними на ранок суботи сягнула 100 осіб, ще понад 200 вважаються зниклими безвісти, повідомило агентство "Кіодо".

Раніше повідомлялося про 94 загиблих.

Влада міста Вадзіме, одного з найбільш постраждалих районів, вважає, що є близько 100 місць, де люди все ще перебувають під зруйнованими будівлями, зазначає агентство.

Робота рятувальників у постраждалій від підземних поштовхів префектурі Ісікава ускладнена - багато доріг зруйновані. В центрах для евакуйованих в Ісікаві перебувають приблизно 32 тис. місцевих жителів, а в понад 66 тис. будинків досі не відновили подачу води.

Японські сейсмологи останніми днями неодноразово попереджали, що поблизу берегів країни незабаром можуть статися нові потужні землетруси.

Так, за повідомленням "Кіодо", підземні поштовхи продовжують стрясати регіон Ното, землетрус магнітудою 5,3 зареєстровано в суботу вранці.

Теги: #японія #землетрус

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