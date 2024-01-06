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07:59 06.01.2024

Три ворожі кораблі чергують у Середземному морі, серед них два носії "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет

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Три ворожі кораблі чергують у Середземному морі, серед них два носії "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет

Чотири кораблі російських окупантів чергують у Чорному морі, три - в Середземному, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" і один - в Азовському, повідомляють Військово-Морські Сили України.

"Станом на 07:30 06 січня в Чорному морі 4 ворожі кораблі, в Азовському морі 1 ворожий корабель, у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили в Азовське море - 3 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор, у Чорне море - 11 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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