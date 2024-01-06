МВС оприлюднило заходи безпеки на Водохреща

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило правила безпеки, яких необхідно дотримуватися громадянам, які вперше у 2024 році відзначатимуть 6 січня християнське свято Водохреща, повідомляє прес-служба МВС.

"З цього року Водохреща в Україні відзначатимуть 6 січня. Частина людей зберігає традицію купань. Занурення в холодну воду має відбуватися тільки з урахуванням правил безпеки", - зазначили у пресслужбі.

Так, місця для купання визначають органи місцевої влади. У деяких регіонах діють заборони та обмеження через ситуацію з безпекою.

"Пірнайте тільки у спеціально обладнаному місці, де чергують рятувальники та медики", - ідеться в повідомленні.