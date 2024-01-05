Буданов про рейд ГУР у Бєлгородській області: Один із дуже важко поранених росіян - знакова особистість

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов завив, що під час спецоперації українських розвідників на території Бєлгородської області РФ було дуже тяжко поранено "досить знакову особистість".

"Це звичайна операція для нас. Повертаючись до того, що я сказав, у нас відкрита війна і нічому тут дивуватися... Що такого цікавого можу сказати, не розкриваючи подробиць, що один із дуже важко поранених був досить знаковою особистістю. Одразу ж запросили вертоліт для його евакуації прямо на Москву", - сказав Буданов в ефірі телемарафону ввечері в п'ятницю.

Він додав, що "все інше розкривати не буде".

Раніше ГУР Міноборони повідомило, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України "у зв'язку зі збільшенням кількості диверсій з боку росіян і для захисту цивільних українців, які мешкають поблизу державного кордону і потерпають від атак агресора, провели рейд" у Бєлгородську область РФ.

Під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувалися загарбники на зазначеній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. Унаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також унаслідок підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих і поранених окупантів уточнюється.