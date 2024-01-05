Ердоган у розмові із Зеленським заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника й провести переговори для забезпечення миру в Україні

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника й провести переговори для забезпечення миру в Україні.

"Розмова стосувалася питання регіональних і глобальних проблем, зокрема українсько-російської війни. Президент Ердоган наголосив на інтенсивних зусиллях Туреччини щодо припинення кровопролиття й встановлення міцного миру як в Україні, так і на палестинських землях. Президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника й провести мирні переговори для забезпечення миру в Україні", - повідомляє адміністрація Ердогана в Х (Twitter).

Також турецький лідер заявив про важливість відновлення зернового коридору й зазначив, що він продовжує дипломатичні контакти з цією метою. Ердоган додав, що "необхідно негайно оголосити припинення вогню й прокласти шлях до миру в Україні".